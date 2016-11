National Geographic 04:10 bis 04:55 Dokumentation Mysterien der Menschheit Der Mona Lisa Code USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Dan Browns Romanhelden mögen noch so oft das Gegenteil behaupten: Bis jetzt hat kein Wissenschaftler versteckte Codes oder geheime Botschaften in den Bildern Leonardo da Vincis entdecken können. Bis jetzt - denn ein Forscher glaubt, auf neuen, hochauflösenden Aufnahmen der Mona Lisa winzige Zahlen und Buchstaben entziffern zu können, die Generationen von Kunsthistorikern entgangen sind. Aber welche Bedeutung haben die mysteriösen Zeichen, und stammen sie wirklich von Leonardo persönlich? - Danach geht "Mysterien der Menschheit" auf Malta einer unheimlichen Legende auf den Grund: Angeblich soll in einer unterirdischen Grabanlage aus antiker Zeit, einem sogenannten Hypogäum, eine Gruppe Schulkinder verschwunden sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient X-Files

