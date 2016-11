National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada In Lebensgefahr CDN 2015 2016-11-22 08:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein ungewöhnlich großer Crash hat sich ereignet - und das macht die Bergung besonders schwer. Die Mannschaften von Jamie und Jason Davis müssen gemeinsam anpacken, um die katastrophale Lage zu entschärfen. Unterdessen macht sich Brandon Gedanken um seine Zukunft, nachdem er fast selbst einem Unfall zum Opfer fiel. Und während die Bergung eines Trucks in Alberta aus dem Ruder läuft, riskiert einer von Jamies neuesten Männern sein Leben: Auf eisiger Straße verfolgt er einen viel zu schnell fahrenden Sattelzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell