National Geographic 12:15 bis 13:10 Dokumentation High Tech Inside Der Airbus A380 GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Richard Hammond zeigt diesmal, welche technologischen Grundlagen und neuartigen Konstruktionsprinzipien den Bau des Airbus A380 ermöglicht haben - seines Zeichens das größte Passagierflugzeug aller Zeiten. Hammonds Recherchen enthüllen, dass der gewaltige Airliner völlig unterschiedliche Erbteile in sich vereint: Einige seiner Bestandteile sind direkt von Mutter Natur entlehnt, andere stammen aus der Raketentechnik, und sogar die scheinbar so banale Erfindung der Fahrradpumpe hat einiges dazu beigetragen, dass der gewaltige Airbus A380 sich überhaupt in die Luft emporschwingen kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Hammond (Himself - Presenter) Peter Barrington (Himself) Peter Chandler (Himself) Paul Hock (Himself) Stephen Ralphs (Himself) Graham Taylor (Himself - Zoologist, Oxford University) Tod Todeschini (Himself) Moderation: Richard Hammond Originaltitel: Engineering Connections Regie: Kenny Scott Musik: Alasdair Reid