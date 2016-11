Niederlande 2 16:10 bis 16:50 Sonstiges Blauw Bloed Prins Harry bevestigt relatie met Amerikaanse actrice NL 2016 HDTV Merken Het Britse hof heeft de geruchten die al wekenlang de ronde doen bevestigd: prins Harry heeft een relatie met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Het leuke nieuwtje werd de wereld ingebracht door een boze prins. Harry meldde in zijn statement dat de pers te ver is gegaan en zijn vriendin met rust moet laten. Jeroen Snel spreekt erover in de studio met correspondent Lia van Bekhoven. Máxima was donderdag in buurtcentrum De Mussen in de Haagse Schilderswijk. De koningin nam alle tijd om verschillende kunstwerken en optredens van de kinderen te bekijken. Vorige week opende prinses Margarita de Sieraad Art Fair in Amsterdam. Samen met de prinses gingen wij op de juwelenbeurs op zoek naar de juiste sieraden voor haar komende afspraken. Voor de reis naar Australië en Nieuw-Zeeland had koningin Máxima weer flink wat outfits ingepakt. Af en toe koos Máxima voor een japon die zij al eens eerder had gedragen, maar we hebben ook zeker nieuwe jurken gezien. Modejournalist Cécile Narinx bekijkt de verschillende looks van koningin Máxima tijdens de staatsbezoeken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jeroen Snel Originaltitel: Blauw bloed