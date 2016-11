Motorvision.TV 03:50 bis 04:15 Dokumentation Made in.... Schuberth Helme D 2011 Stereo 16:9 Merken Motorradfahren - Hobby oder Sport mit Adrenalin-Kick, aber auch mit Risiko. Dass die Zahl der Toten bei Motorradunfällen in Deutschland sinkt, liegt unter anderem an der steten Verbesserung der Sturzhelme. Großen Anteil an diesen lebensrettenden Entwicklungen hat der Helm-Hersteller Schuberth in Magdeburg. Rund 350 Mitarbeiter fertigen hier Schutzhelme aller Art. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany

