Motorvision.TV 20:55 bis 21:45 Magazin Top Gear GB 2014 Stereo 16:9 Merken Jeremy, Richard und James haben sich in den Kopf gesetzt, Ambulanzfahrzeuge besser zu machen. Denn eigentlich taugt ein durchschnittlicher Notarztwagen nicht wirklich für einen schnellen Einsatz. Die Autos sind untermotorisierte Diesel mit viel sinnlosem Zusatzgewicht und können in einem Stau andere Fahrzeuge nicht aus dem Weg räumen - und die Fahrer haben keine Rennerfahrung. Die Lösungen für dieses Problem sind natürlich sehr speziell und müssen in einer Reihe von Top Gear Tests erst in der Praxis beweisen. Stargast ist Formel1 Fahrer Daniel Ricciardo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear