Motorvision.TV 12:45 bis 13:10 Magazin Classic Ride American Way of Drive D 2014 Stereo 16:9 Die US-Marke Cadillac aus Detroit steht für den American Way of Drive und überschwänglichen Luxus made in USA. Das Cadillac Series 62 Cabrio von 1949 trägt als erstes US-Car die berühmten und oftmals zitierten Heckflossen. Ein bulliges V8-Triebwerk, Automatik-Getriebe und elektrisches Verdeck sind für einen Caddy dieser Ära selbstverständlich. Classic Ride lässt mit dem Heckflossen-Monster den American Way of Drive wieder auferleben.