RTL Crime 21:45 bis 22:30 Krimiserie CSI: NY Mörderspiel USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 7: Es sollte der schönste Abend in ihrem Leben werden, doch er endete im Alptraum: Die Ballerina Ellen White hängt tot am Seilzug ihres Theaters. Sie wurde erwürgt und anschließend wurde ihr eine Schlinge um den Hals gelegt, um sie an dem Seilzug hochziehen zu können. Ellen wird von ihrer schärfsten Konkurrentin Alexa Holdman gefunden. Steckt sie hinter dem Mord an der erfolgreichen Ballett-Tänzerin? An der Schlinge stellen die Ermittler Schwarzpulverreste fest, die von einem antiken Revolver stammen. Diese Waffe wurde zuvor bereits für einen anderen Mord im Stadtteil "Hell's Kitchen" verwendet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Sela Ward (Jo Danville) Originaltitel: CSI: NY Regie: Oz Scott Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: John Newby Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12