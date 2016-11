RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie CSI: Cyber #Rote Hexe #Kinderaugen USA 2015 Stereo 16:9 Merken Jacob und Luke Sullivan, zwei 10 und 12 Jahre alte Jungs, sind plötzlich spurlos verschwunden. Nach ersten Ermittlungen stösst das Cyber-Team auf ein Internetforum namens "Rote Hexe". Über dieses Forum scheinen die beiden Jungen eine Malware auf ihre Handys bekommen zum haben, von der sie Handlungsanleitungen bekommen haben. Verleitet durch dubiose Versprechungen haben sich die beiden Kinder auf den Weg gemacht, eine unbekannte Person namens "Rote Hexe" zu treffen. Schnell erhärtet sich der Verdacht, dass Jacob und Luke einem Pädophilen in die Falle gegangen sind. Nun ist höchste Eile geboten, um das Schlimmste zu verhindern. In einem Wettlauf gegen die Zeit macht sich das CSI Cyber-Team an die Ermittlungen, um die beiden unschuldigen Kinder aus den Fängen des Pädophilen zu befreien ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Avery Ryan) Ted Danson (D.B. Russell) James Van Der Beek (Elijah Mundo) Hayley Kiyoko (Raven Ramirez) Peter MacNicol (Simon Sifter) Shad Moss (Brody Nelson) Charley Koontz (Daniel Krumitz) Originaltitel: CSI: Cyber Regie: Brad Tanenbaum Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Carol Mendelsohn Kamera: Stephen St. John Musik: Ben Decter, Jeff Russo Altersempfehlung: ab 12