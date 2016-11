RTL Crime 15:35 bis 16:25 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Robert Napper GB 2014 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 2: Robert Nappers bestialische Morde dreier Frauen und eines Kindes in Südost-London, versetzten Anfang der 1990er-Jahre die ganze britische Nation in Schockstarre. Napper, der seit frühester Kindheit körperlich misshandelt und als 12-Jähriger auch sexuell missbraucht wurde, entwickelte im Verlauf seines Lebens Wahnvorstellungen und litt oft unter paranoid-schizophrenen Anfällen, die seine abseitigen Phantasien beflügelten. Robert Napper vergewaltigte, mordete und griff zeitlebens Männer, Frauen und selbst Kinder an - bis er 1994 endlich festgenommen werden konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16