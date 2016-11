Sky Nostalgie 04:00 bis 06:10 Thriller Police Python 357 F, D 1976 20 40 60 80 100 Merken Der einsame Kommissar Ferrot (Yves Montand) verliebt sich in die hübsche Sylvia (Stefania Sandrelli). Er ahnt nicht, dass sie die Geliebte seines verheirateten Vorgesetzten Ganay (François Périer) ist. Als Sylvia ermordet wird, soll ausgerechnet Ferrot den Täter ermitteln. Bald keimt in ihm ein schrecklicher Verdacht. - Außergewöhnlich spannender Kriminalfilm im Stile eines Film Noir. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yves Montand (Marc Ferrot) François Périer (Ganay) Simone Signoret (Thérèse Ganay) Stefania Sandrelli (Sylvia Leopardi) Mathieu Carriére (Ménard) Vadim Glowna (Abadie) Claude Bertrand (Händler) Originaltitel: Police Python 357 Regie: Alain Corneau Drehbuch: Daniel Boulanger, Alain Corneau Kamera: Etienne Becker Musik: Georges Delerue Altersempfehlung: ab 16

