Sky Nostalgie 12:40 bis 13:20 Abenteuerserie Sergeant Preston Der Feigling von Ashak USA 1956 Merken Mr. Hewitt, Herausgeber eines kleinen Provinzblättchens, bezichtigt in einem Artikel Saloonbesitzer Brad Buell schmutzige Geschäfte zu machen. Der will daraufhin Hewitts Druckerpresse zerstören lassen. Seine Männer treffen jedoch nur auf Hewitts Sohn Andy. Kurzentschlossen entführen sie den jungen Mann. Sein Vater glaubt unterdessen, Andy habe ihn im Stich gelassen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (The Dog) Wayne Mallory (Andy Hewitt) Edmund Cobb (Aaron Hewitt) Thayer Roberts (Cabel Jenks) Allen Lee (Curley) Don Kent (Brad Ruell) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Robert C. Bennett, Fran Striker, Fran Striker, George W. Trendle