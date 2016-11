Sky Sport HD (1) 14:30 bis 16:30 Handball Handball: Velux EHF Champions League THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt, Gruppenphase, 7. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Derby-Zeit im hohen Norden: Nach dem Liga-Duell treffen der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt binnen vier Tagen zweimal in der Velux EHF Champions League aufeinander. Die Liga-Begegnung konnten die "Zebras" mit 24:23 für sich entscheiden, in der CL-"Todesgruppe" A liegt allerdings die SG nach ihrem 29:26-Auswärtserfolg in Schaffhausen vorne. SG-Coach Ljubomir Vranjes war jedoch mit der Leistung seines Teams überhaupt nicht zufrieden. "Wir haben ein Scheiß-Spiel gemacht. Das einzige Positive ist der Sieg." Der THW musste sich dagegen in der CL bei Wisla Plock mit 22:24 geschlagen geben. Für das brisante Nord-Derby hat sich also einiges angestaut. Die Küste wird brennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie