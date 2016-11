Sky Comedy 18:35 bis 20:15 Komödie 300 Worte Deutsch D 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der rigorose Beamte Dr. Sarheimer (Christoph Maria Herbst) gefährdet die Heiratsvermittlung des Türken Demirkan (Vedat Erincin). Denn alle Brautkandidatinnen, die weniger als 300 Worte Deutsch sprechen, lässt Sarheimer prompt wieder in die Türkei abschieben. Da springt Demirkans Tochter Lale (Pegah Ferydoni) ein und bringt den Frauen im Schnellkurs die nötigen Sprachkenntnisse bei. Als sich Sarheimers Neffe Marc (Christoph Letkowski) in Lale verliebt, wird der interkulturelle Schlagabtausch erst so richtig kompliziert. - Freche Culture-Clash-Komödie mit bissigem Witz und einem extra-fiesen "Stromberg"-Star Christoph Maria Herbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pegah Ferydoni (Lale) Christoph Maria Herbst (Sarheimer) Vedat Erincin (Hodscha Demirkan) Christoph Letkowski (Marc) Nadja Uhl (Conny) Nursel Köse (Tante Damla) Beste Bereket (Fatma) Originaltitel: 300 Worte Deutsch Regie: Züli Aladag Drehbuch: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting Kamera: Kolja Brandt Musik: Christopher Bremus, Michael Kadelbach Altersempfehlung: ab 12