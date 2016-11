Discovery Channel 06:25 bis 07:10 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Endspurt USA 2007 Stereo 16:9 Merken Nach der spektakulären Rettung der Bootsmannschaft der "Trail Blazer" steht für die Männer wieder Knochenarbeit auf dem Programm: Das bedeutet, so viele Königskrabben wie möglich aus dem Wasser zu ziehen! Aber die harten Jungs nehmen die Risiken und Gefahren auf See nicht umsonst in Kauf. Für jeden steht viel Geld auf dem Spiel. Die Crew der "Maverick" scheint diesmal kein Glück zu haben, doch dann wendet sich das Blatt. Nach schlechtem Start fischen die Männer jede Menge der begehrten Meeresfrüchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

