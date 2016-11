Junior 19:10 bis 19:35 Jugendserie Der Sleepover Club Erfolg hat seinen Preis AUS 2003 Stereo 16:9 Merken Fliss ist sauer auf Kenny, da diese mit Ryan Scott trainiert. So sehr Kenny auch beteuert, Ryan langweilig zu finden, Fliss ist davon überzeugt, ihren zukünftigen Ehemann zu verlieren. Auch Frankie hat zwiespältige Gefühle gegenüber Kenny, da diese ihr Versprechen bricht, mit Frankie für den bevorstehenden Test zu lernen. Sie macht sich Sorgen, dass sie den Test ohne Kennys Hilfe nicht besteht. Als sie dann erfährt, dass die Mdie Ergebnisse des Tests aus dem letzten Jahr verkaufen, kann Frankie der Versuchung nicht widerstehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Basia A'Hern (Lydnsey 'Lyndz' Collins) Caitlin Stasey (Francesca 'Frankie' Thomas) Eliza Taylor (Rosie Cartwright) Hannah Wang (Kenny Tan) Ryan Corr (Matthew McDougal) Blake Hampson (Michael Collins) Stefan Le Rosa (Marco) Originaltitel: The Sleepover Club Regie: Kate Woods Drehbuch: Sue Rose, Sue Hore