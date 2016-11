Junior 07:00 bis 07:10 Trickserie Leo Lausemaus Wir gehen zelten! I, D 2013 Stereo 16:9 Merken Leo fährt mit seiner Familie zum Zelten in den Wald. Der Mäuserich hat seinen kleinen Rucksack mit viel Spielzeug vollgepackt, damit ihm während der Reise nicht langweilig wird. Doch dummerweise hat Papa vergessen, Leos Tasche mitzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tip the Mouse Regie: Andrea Bozzetto

