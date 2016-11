Sky Cinema Hits 12:00 bis 14:00 Tragikomödie Birdman oder (die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) USA 2014 Nach einer Vorlage von Raymond Carver 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor 20 Jahren war Riggan Thomson (Michael Keaton) als Superheld "Birdman" ein gefeierter Filmstar. Nun versucht er sich als Regisseur und Schauspieler an einem anspruchsvollen Broadway-Stück. Doch sein exzentrischer Co-Star (Edward Norton) und seine vorlaute Tochter (Emma Stone) machen die Proben zur Tortur. Als dann auch noch eine berühmte Kritikerin schon vor der Premiere einen gnadenlosen Verriss ankündigt, scheint Riggans großer Traum endgültig zu platzen. - Rabenschwarze Satire, in der Michael Keaton mit viel Selbstironie die Rolle seines Lebens spielt. Vier Oscars! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Keaton (Riggan) Emma Stone (Sam) Kenny Chin (Korean Grocer) Jamahl Garrison-Lowe (Stagehand) Zach Galifianakis (Jake) Naomi Watts (Lesley) Jeremy Shamos (Ralph) Originaltitel: Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) Regie: Alejandro G. Iñárritu Drehbuch: Alejandro G. Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo, Raymond Carver Altersempfehlung: ab 12