Sky Atlantic HD 19:00 bis 20:00 Serien House of Cards Im Angesicht des Todes USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Politserie Claire spielt ihr eigenes Spiel: Sie setzt sich über alle Regeln hinweg und führt eigenmächtig ein entscheidendes Gespräch mit Russlands schwierigem Präsidenten Petrov. Franks Leben hängt an einem seidenen Faden. Doug erpresst die Gesundheitsministerin, den Präsidenten an die erste Stelle der Transplantationsliste vorzureihen. Und Heather Dunbar muss zugeben, den Attentäter Lucas Goodwin kurz vor seiner Tat gesprochen zu haben. Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Mahershala Ali (Remy Danton) Molly Parker (Jackie Sharp) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Neve Campbell (LeAnn Harvey) Originaltitel: House of Cards Regie: Tom Shankland Drehbuch: Laura Eason Kamera: David M. Dunlap Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12