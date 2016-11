Sky Atlantic HD 15:55 bis 17:00 Fantasyserie Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Die Länder der Nacht USA, GB 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einer blutigen politischen Säuberung in Königsmund weist Tyrion (Peter Dinklage), rechte Hand des Königs, Cersei (Lena Heady) zurecht, die die Untertanen des Königs zunehmend gegen sich aufbringt. Unterdessen teilt Ayra Stark (Maisie Williams) auf ihrer Flucht gen Norden ein Geheimnis mit einem Rekruten der Nachtwache. Außerdem kehrt einer von Daenerys (Emilia Clarke) Kundschaftern mit beunruhigenden Neuigkeiten zurück. - Spektakuläres, emmyprämiertes Fantasy-Epos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alan Taylor Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss, George R.R. Martin Kamera: David Benioff Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16