Sky Atlantic HD 13:00 bis 13:55 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Der Tod macht Überstunden USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Lisa (Lily Taylor) ist spurlos verschwunden. Nates (Peter Krause) Verzweiflung wächst von Minute zu Minute. Schließlich gibt er eine Vermisstenanzeige auf. Aber Nate ist nicht der einzige, der sich um seine Frau Sorgen macht: Nach dem Vorfall im Tanzkurs schleppt Federico (Freddy Rodríguez) Vanessa zu einem Psychiater. Ausgerechnet jetzt wird das Bestattungsinstitut mit Aufträgen überschwemmt. In der Eile müssen Nate und Federico einige Bestimmungen missachten. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. Schauspieler: Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Rachel Griffiths (Brenda Chenowith) Peter Krause (Nate Fisher) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Daniel Attias Drehbuch: Rick Cleveland, Alan Ball, Nancy Oliver Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12