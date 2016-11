Heimatkanal 15:20 bis 17:00 Heimatfilm Was die Schwalbe sang D 1956 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Gutsbesitzer Peter Hansen, der angehende Musiker Gerhard Meyen und die Schwedin Ursula sind Freunde seit ihrer gemeinsamen Schulzeit. Spannungen treten auf, als Gerhard und Ursula mehr als nur Freundschaft füreinander empfinden. Doch Gerhard drängt es nach Hamburg, wo er sein Musikstudium aufnehmen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maj-Britt Nilsson (Ursula Benthien) Claus Biederstaedt (Gerhard Meyen) Paul Hörbiger (Philipp Meyen) Gunnar Möller (Peter Hansen) Margit Saad (Doris Dahl) Lotte Rausch (Mrs. Mahnke) Alice Treff (Mrs. Benthien) Originaltitel: Was die Schwalbe sang Regie: Géza von Bolváry Drehbuch: Kurt E. Walter Kamera: Kurt Schulz Musik: Norbert Schultze