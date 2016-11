Classica 03:15 bis 04:50 Musik Bruckner, Sinfonie Nr. 8 c-Moll D 2005 Stereo 16:9 Merken Das Deutsche Sinfonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Kent Nagano spielt die Sinfonie Nr. 8 c-Moll von Anton Bruckner (1824-1896). Diese Aufnahme entstand in der Philharmonie Berlin. Bruckner hielt seine 8. Sinfonie für den künstlerischen Höhepunkt seines Schaffens. Er widmete sie Kaiser Franz Joseph von Österreich und überreichte die gedruckte Partitur dem Monarchen in einer Audienz. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bruckner, Sinfonie Nr. 8 in c Moll, Wab 108 Musik: Anton Bruckner

