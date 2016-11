Classica 21:45 bis 23:40 Musik Waldbühne Berlin - A Gershwin Night D 2003 Stereo 16:9 Merken Die Waldbühne in Berlin ist eine der berühmtesten Open-Air-Bühnen Europas. Hier treten nicht nur Rock- und Popstars auf, sondern im Sommer auch die Berliner Philharmoniker vor über 20000 Zuhörern. In diesem Konzert spielen die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Seiji Ozawa neben populären Werken von George Gershwin wie "An American in Paris", "Rhapsody in Blue" und dem Concerto in F auch weniger bekannte Stücke des Komponisten. Unterstützt werden sie vom Marcus Roberts Trio, einem der erfolgreichsten Jazztrios. Sein Album "Portraits in Blue" mit Bearbeitungen von Stücken Gershwins für Orchester und Jazzband wurde für den Grammy Awa In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Waldbühne Berlin - A Gershwin Night Musik: George Gershwin