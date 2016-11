Classica 20:15 bis 21:45 Musik Daniel Barenboim - Liszt-Recital aus der Mailänder Scala I 2007 Stereo 16:9 Merken Franz Liszt (1811-1886): Aus "Années de pèlerinage", deuxième année, Italie: Sonetto 47 del Petrarca ("Benedetto sia il giorno") - Sonetto 104 del Petrarca ("Pace non trovo") - Sonetto 123 del Petrarca ("I' vidi in terra"). Aus "Deux légendes": St. François d'Assise. La prédication aux oiseaux. Aus "Années de pèlerinage", deuxième année, Italie: Après une lecture de Dante, Fantasia quasi sonata. Drei Verdi-Paraphrasen: "Il Trovatore", Miserere - "Aida", Danza sacra e duetto finale - "Rigoletto", Paraphrase de concert. Daniel Barenboim (Klavier). Aufgenommen im Teatro alla Scala di Milano. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Daniel Barenboim - Liszt-Recital