Sky Krimi 03:55 bis 04:45 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 538 Sommer '94 D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Bauarbeiter stoßen auf eine 20 Jahre alte Leiche. Eine Obduktion ergibt, dass es Deniz Kalosch ist, der 1984 spurlos verschwand. Was ist mit dem damals 18-jährigen wirklich passiert? Die Beamten der SOKO 5113 tauchen in die damalige Welt der Teenager zwischen den Münchner Stadtteilen Neuhausen und Gern ein, und stoßen auf eine verwickelte Geschichte um Freundschaft, Liebe und Verrat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Denise Zich (Julia Neubert) Markus Brandl (Boris Neubert) Olga Kolb (Mina Becker) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Patrick Winczewski Drehbuch: Mike Viebrock, Enno Reese Kamera: Matthias Papenmeier, Michael Schaidler Musik: Daniel Vulcano

