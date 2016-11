Sky Krimi 00:35 bis 01:30 Krimiserie R.I.S. - Die Sprache der Toten Flucht in den Tod D 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Martina Baumann, Ärztin in einer Justizvollzugsanstalt, liegt tot in ihrer Wohnung. Es finden sich keine Einbruchspuren, sie scheint den Täter gekannt zu haben. Die R.I.S. findet schnell heraus, dass sie mit ihrem Mörder Sex hatte, bevor er sie mit einem Bauchschuss tötete. Fingerabdrücke führen zum Häftling Thomas Kamp, der zur Tatzeit Freigang hatte. Er streitet aber ab, bei Martina Baumann gewesen zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Weigend (Philip Jacobi) Hansa Czypionka (Paul Schneider) Tillbert Strahl-Schäfer (Timo Braun) Proschat Madani (Judith Karimi) Jana Klinge (Marie Severin) Denis Petkovic (Benno Wilms) Catherine Bode (Katja Fried) Originaltitel: R.I.S. - Die Sprache der Toten Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Jörg Alberts, Vinicio Canton, Daniele Cesarano, Roland Heep, Barbara Petronio, Leonardo Valenti Kamera: Andreas Doub