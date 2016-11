Sky Krimi 21:55 bis 22:45 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 97 Tödliche Tour D 2007 Stereo 16:9 Merken Die Rosenheim-Cops werden zu einer Hütte in den Bergen gerufen, in der Julia Berg ihren Mann erschossen auffindet. Michael Berg hatte dort mit einer Gruppe ehemaliger Schüler einen Radl-Stopp gemacht. Bald finden die Ermittler Hofer und Lind heraus, dass nicht alle auf ihren Ex-Lehrer gut zu sprechen waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeichef Achtziger) Chris Hohenester (Julia Berg) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Johannes Drexler, Remy Eyssen Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12