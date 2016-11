Sky Krimi 12:35 bis 13:25 Krimiserie Schuld Folge: 2 Schnee D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Das MEK stürmt eine Wohnung in Berlin, in der Drogen gestreckt und verpackt worden sind. Sie treffen den Mieter an und nehmen ihn fest: ein alter Mann, der nicht zu dem Verbrechen passt. Die Indizienlage ist erdrückend. Aber der Mann will sich nicht verteidigen lassen. Er schweigt, weil ihm das Glück doch noch einmal begegnet ist: in Gestalt einer jungen, schwangeren Frau. Diese würde für ihren arabisch-stämmigen Freund alles tun. Nach der Krimireihe "VERBRECHEN" setzt die neue Reihe "SCHULD" nach dem gleichnamigen Bestseller von Ferdinand von Schirach dessen Kurzgeschichten in eine Reihe besonderer Kriminalfilme um. Moritz Bleibtreu spielt den Anwalt Friedrich Kronberg, der seine Mandanten verteidigt, indem er die Rechtslage zu deren Gunsten auslegt. Die Reihe legt nahe, dass abhängig von den Umständen jeder zum Mörder werden kann. Sie fesselt, weil sie besondere Kriminalfälle in einer neuen Erzählweise zeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Moritz Bleibtreu (Friedrich Kronberg) Hans-Michael Rehberg (Karl-Heinz Gronau) Aylin Tezel (Jana) Edin Hasanovic (Hassan) Thure Lindhardt (Gerber) Gustav-Peter Wöhler (Richter Lamprecht) Maren Kroymann (Richterin Benesch) Originaltitel: Schuld nach Ferdinand von Schirach Regie: Maris Pfeiffer Drehbuch: Jan Ehlert, André Georgi Kamera: Hanno Lentz Musik: Marco Meister, Solo Avital, Robert Meister Altersempfehlung: ab 12