AXN 12:35 bis 13:25 Actionserie Sea Patrol Falsche Freunde AUS 2010 16:9 Die Hammersley erreicht ein Notruf von einer Yacht, die von Piraten überfallen wurde. Der Besitzer der Yacht, Mr. Lang wurde bei dem Angriff getötet, seine Frau überlebte, macht sich aber bald verdächtig, da sie sich bei ihren Aussagen über den Vorfall in Widersprüche verwickelt. Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kirsty Lee Allan (Rebecca "Bomber" Brown) Nikolai Nikolaeff (Leo '2 Dads' Kosov-Meyer) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Marcia Gardner Musik: Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12