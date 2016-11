History 00:30 bis 01:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Scherzbolde USA 2014 Stereo 16:9 Merken Tony und Codfish schnappen bei ein paar Musikinstrumenten zu und verkaufen sie mit ordentlichem Gewinn an einen Freund, der ein Musikgeschäft betreibt. Yummy hat einen Brief von der Stadtverwaltung bekommen, in dem er gebeten wird, den Müll in seinem Hof aufzuräumen. Mitch soll seinem Vater beim Aufräumen helfen und wenn sie es schaffen, ein paar Sachen beim Schrottplatz zu verkaufen, könnte sogar etwas Geld dabei herausspringen. Die Zwillinge Greg und Tim beweisen ihren Geschäftssinn, als sie drei teure Limousinen kaufen und sich das Geschäft in kürzester Zeit auszahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12