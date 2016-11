History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Roboter USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im 21. Jahrhundert gibt es Roboter, die Menschen operieren oder fremde Planeten erkunden. Menschenähnliche Maschinen können ein Level erreichen, das man bisher nur aus der Science Fiction kannte. Es bleibt allerdings die Frage, ob der Drang, Roboter zu bauen, die dem Menschen ähnlich sind, der Weg in die Zukunft ist, oder eher in die Vergangenheit deutet. Denn griechische Geschichten von 2000 v. Chr. erzählen, wie der Gott Hephaistos Roboter erschuf, um Waffen zu bauen. Und im antiken Ägypten soll der Gott Osiris zerstückelt und wie eine Maschine wieder zusammengesetzt worden sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens