History 16:00 bis 16:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Übung macht den Burner USA 2014 Stereo 16:9 Danny hat große Retro-Pläne für einen Cutlass von 1972, den er verkaufen will. Dabei zählt er auf sein fabelhaftes Team. Roli bittet die Jungs, ihm beizubringen, wie man die Reifen so durchdrehen lässt, dass es qualmt. Danny sieht sich einen 1971er Torino an, doch dessen Besitzer scheint sich nicht auf einen Preis festlegen zu können. Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12