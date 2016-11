History 06:25 bis 07:10 Dokusoap Billion Dollar Wreck: Goldrausch in der Tiefe Panikattacke USA 2016 Stereo 16:9 Merken Martin enthüllt mehr über das Geheimnis um den "Schatz der Republik". Während eines Versuchs, das Gold zu bergen, erleidet einer der Taucher eine Panikattacke. Er hat einen Unfall, der sein Leben gefährdet und droht, die ganze Mission zum Scheitern zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bayerle (Himself) Martin Bayerle (Himself) Tim Ferris (Himself) Originaltitel: Billion Dollar Wreck Musik: Andy Kubiszewski, Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12

