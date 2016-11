Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Der Tag / Die Nacht USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Wander und Sylvia sitzen in Lord Haters Verlies. Sylvia verhilft den beiden zu einer spektakulären Flucht - während Wander schläft... (b) Nach der kräftezehrenden Flucht braucht Sylvia ein Päuschen. Wander sorgt währenddessen für absolute Ruhe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Eddie Trigueros, Dave Thomas