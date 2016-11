Disney XD 13:00 bis 13:20 Familienserie Kirby Buckets Ein Fall für zwei USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Ein Unbekannter beschmiert Schuleigentum mit Cartoon-Bildern, und unterzeichnet sie in Kirbys Namen, was diesem jede Menge Probleme in der Schule einbringt. Nun muss sich Kirby mit Dawn zusammentun, um den Fall aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacob Bertrand (Kirby Buckets) Olivia Stuck (Dawn Buckets) Tiffany Espensen (Belinda) Stephen Kearin (Principal Mitchell) Mekai Curtis (Fish Fisher) Cade Sutton (Eli Porter) Elliott James Thomas Moore (Jean-luc) Originaltitel: Kirby Buckets Regie: David Kendall Drehbuch: Joe Stillman Kamera: Mathew Rudenberg Musik: David Feldstein