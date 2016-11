TNT-Serie 03:45 bis 04:30 Serien Reign Blaue Augen lügen USA 2016 16:9 Merken Auf der Suche nach Verbündeten kämpft Mary mit ihren Gefühlen für Gideon, während Elizabeth und Greer sich in ähnlich herzzerreißenden Umständen wiederfinden. Catherine und Narcisse schrecken unterdessen in ihrem grausamen Machtkampf vor nichts zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Celina Sinden (Greer) Anna Popplewell (Lola) Jonathan Keltz (Leith Bayard) Originaltitel: Reign Regie: Megan Follows Drehbuch: P.K. Simonds

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 436 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 236 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 166 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:40 bis 04:20

Seit 96 Min.