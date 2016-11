TNT-Serie 23:45 bis 01:20 Horrorfilm Der weiße Hai 3 USA 1983 Nach Motiven des Romans "Jaws" von Peter Benchley 16:9 20 40 60 80 100 Merken Florida soll bald um eine Attraktion reicher sein: Ein Unterwasser-Vergnügungspark wird eröffnet, in dem man Delfine, Orcas und andere Tiere beobachten kann. Unbemerkt dringt jedoch ein weiblicher weißer Hai in die Anlage ein und gebärt dort ein Jungtier zwei Meeresbewohner, die die Betreiber nicht unbedingt in ihrem Park haben wollten. Bei der Eröffnung kommt es zur Massenpanik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Quaid (Mike Brody) Bess Armstrong (Kathryn) Simon MacCorkindale (Philip FitzRoyce) Louis Gossett jr. (Calvin Bouchard) John Putch (Sean Brody) Lea Thompson (Kelly Ann Bukowski) P. H. Moriarty (Jack Tate) Originaltitel: Jaws 3 Regie: Joe Alves Drehbuch: Carl Gottlieb, Richard Matheson Kamera: James A. Contner Musik: Alan Parker Altersempfehlung: ab 16