TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Krimiserie Cold Case Bomben für den Frieden USA 2007 16:9 Eine vermeintlich zufällige Gasexplosion, die ein Ehepaar 1981 das Leben kostete, stellt sich als Mord heraus. Die Spur führt zum Freundeskreis des Ehepaars, mit dem das Paar in einer Widerstandsbewegung gegen den Vietnamkrieg zehn Jahre vor dem schrecklichen Ereignis aktiv war. Wegen illegaler Geschäfte und enttäuschter Gefühle kam es in der Gruppe immer wieder zu Unstimmigkeiten. Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Sam McMurray (Tom 'Z' Zimmerman) Originaltitel: Cold Case Regie: Kevin Bray Drehbuch: Gavin Harris Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael Levine