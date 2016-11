TNT-Serie 15:35 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Kleine und große Sünden USA 2005 16:9 Merken Sandy, Seth und Ryan reisen nach Florida, um Seths Großmutter Sophie zu besuchen, die in Miami Beach wohnt. Am Strand lernen die beiden Jungs Mary-Sue kennen, die Seth zu einem ganz besonderen Auftritt im Fernsehen verhilft. An der Westküste packt Carter indes seine Sachen zusammen und lässt Kirsten im Büro der Newport Living allein, während Trey Marissas Freundschaft falsch interpretiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Nikki Griffin (Jess Sathers) Linda Lavin (Sophie Cohen) Originaltitel: The O.C. Regie: Ian Toynton Drehbuch: Josh Schwartz Kamera: Jamie Barber, Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12