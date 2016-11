Spiegel TV Wissen 06:40 bis 07:35 Dokumentation Expedition Guyana Auf den Spuren der Riesenotter GB 2008 Merken Auf den Spuren der Riesenotter - Die unpassierbaren Stromschnellen des Rewa River machen es dem Team unmöglich, zum Flussoberlauf zu gelangen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als ihre Boote und die komplette Ausrüstung durch den Dschungel zu tragen. Doch die Mühe lohnt sich: Im Quellgebiet entdecken sie eine Familie von Riesenottern sowie ein Wasserschwein, das größte lebende Nagetier der Erde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Land of the Jaguar

