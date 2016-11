TNT Comedy 13:00 bis 13:25 Comedyserie Angie Tribeca Der neue Partner USA 2016 16:9 Merken Die exzentrische Polizistin Angie Tribeca arbeitet in Los Angeles in der Abteilung für Schwerverbrechen und bekommt einen neuen Partner an die Seite gestellt. Es dauert nicht lange, bis den beiden der erste Fall zugeteilt wird: Seit Kurzem wird der Bürgermeister der Stadt erpresst und die Polizei soll helfen. Doch Tribeca ist kein Teamplayer und will nicht mit ihrem neuen Partner zusammenarbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Christine Bently (Pretty Young Woman) Rey Borge (Balloon Guy) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Steve Carell Drehbuch: Nancy Carell, Steve Carell Kamera: Matt Sohn Musik: Jim Latham Altersempfehlung: ab 6