13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Criminal Minds Schau hoch in den Himmel USA 2013 Stereo 16:9 Merken Als in Morgans (Shemar Moore) altem Viertel in Chicago mehrere Männer brutal getötet werden, stellt sich schnell heraus, dass die Morde im Zusammenhang mit seiner traumatischen Jugend stehen. Denn der Täter hinterlässt an jedem Tatort dieselbe Nachricht, die darauf hinweist, dass eine Verbindung zu Carl Buford besteht. Dieser hatte während seiner Zeit als Leiter eines Jugendzentrums mehrere Jungen, u.a. auch Morgan, sexuell missbraucht. Um den Täter stellen zu können, bleibt Morgan keine andere Wahl, als sich an seinen Peiniger zu wenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Felix Alcala Drehbuch: Jim Clemente, Janine Sherman Barrois Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon