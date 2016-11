13th Street 18:40 bis 19:25 Actionserie Scorpion Ghosts USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nachdem Gangster eine Firma überfallen haben, die High-Tech-Safes herstellt, übernimmt das Team "Scorpion" die Ermittlungen. Am Tatort löst Sylvester (Ari Stidham) aus Versehen einen Säuresprengsatz aus, den die Gangster zum Verwischen der Spuren einsetzen, und wird durch die Explosion lebensgefährlich verletzt. Während die Ärzte im Krankenhaus um Sylvesters Leben kämpfen, arbeitet das Team fieberhaft an der Aufklärung des Falls. Besonders Walter (Elyes Gabel) leidet sehr unter der emotionalen Belastung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Robert Patrick (Cabe Gallo) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Originaltitel: Scorpion Regie: Mel Damski Drehbuch: Elizabeth Beall, David Foster, Nick Santora, Walter O'Brien Musik: Tony Morales, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12