13th Street 15:30 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Was von Toten übrig blieb USA 2007 Stereo 16:9 Merken Als er seine Mutter im Krankenhaus besucht, bricht der 19-jährige Michael Jones völlig überraschend zusammen und stirbt. Michael befand sich in einem Erbschaftsstreit mit seinem Stiefbruder, der nun im Verdacht steht, Michael mit Gift umgebracht zu haben. Die Obduktion ergibt allerdings, dass Michael an einem Gehirntumor starb, der durch implantiertes Knochenmaterial ausgelöst wurde. Cassady (Milena Govich) und Green (Jesse L. Martin) stoßen auf ein Beerdigungsinstitut, das Organe und Knochen der Leichen illegal an eine orthopädische Klink verkaufte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Milena Govich (Det. Nina Cassady) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Ben Bass (Dr. Adam Vaughn) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Dick Wolf, David Wilcox, Shya Ribowsky Kamera: Bill Klayer