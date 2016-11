Syfy 04:00 bis 04:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Suche (2) USA 1994 Stereo 16:9 Merken Odo hat endlich seine Heimat gefunden. Alle Formwandler gehören einer großen Verbindung an. Als Odo sich mit ihnen verbindet, will er nicht mehr nach Deep Space Nine zurückkehren. Commander Sisko und Bashir wurden indessn zurück zur Station gebracht. Zu Siskos Überraschung laufen dort bereits Friedensverhandlungen mit dem Dominion. Und die verlaufen überhaupt nicht so, wie Sisko sich das vorgestellt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Gene Roddenberry, Rick Berman Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 437 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 237 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 167 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:40 bis 04:20

Seit 97 Min.