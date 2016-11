Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Das Bündnis CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Michael Kenmore (Connor Trinneer) hat sich wieder in einen Wraith verwandelt und nähert sich mit seinem Raumschiff der Stadt Atlantis. Er will der Stargate-Crew einen Vorschlag unterbreiten. Wenn ihm Dr. Becketts (Paul McGillion) Retrovirus ausgehändigt wird, mit dem sich die Wraith in Menschen verwandeln können, dann werden die Stadt und die Erde von weiteren Angriffen verschont. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Kirby Morrow (Cpt. Dave Kleinman) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Martin Gero Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith