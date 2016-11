Syfy 21:50 bis 22:40 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Inferno CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Auf dem Planeten Taranis gibt es eine Basis der Antiker, deren Schilde nicht mehr funktionstüchtig sind. Colonel Sheppard (Joe Flanigan) und seine Crew wollen den Taranern helfen, diese wieder in Gang zu bringen. Doch auf dem Himmelskörper erwartet das Stargate-Team nicht nur ein uraltes Raumschiff der Antiker, sondern noch eine andere Überraschung: Ein riesiger Vulkan droht jeden Moment auszubrechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Rainbow Francks (Lt. Aiden Ford) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Peter Deluise Drehbuch: Carl Binder Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12