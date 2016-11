Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agent Carter Monster USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während Agent Peggy Carter (Hayley Atwell) eine Rettungsaktion plant, muss Jarvis (James D'Arcy) einsehen, dass man keine Versprechen machen sollte, die man am Ende nicht halten kann. Whitney Frost (Wynn Everett) lernt derweil eine Macht kennen, die sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können und die noch dunkler ist als "Zero Matter". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayley Atwell (Peggy Carter) Chad Michael Murray (Edwin Jarvis) Enver Gjokaj (Daniel Sousa) James D'Arcy (Edwin Jarvis) Originaltitel: Agent Carter Regie: Metin Hüseyin