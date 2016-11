Syfy 15:55 bis 16:45 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Die Augments USA 2004 Stereo 16:9 Merken Soong (Brent Spiner) ist vor Archer (Scott Bakula) auf einen abgelegenen Planeten geflohen und plant, die Augment-Embryos genetisch zu verändern. Eines seiner "Kinder", Malik (Alec Newman), verfolgt allerdings ganz andere Pläne: Er übernimmt das Kommando des klingonischen Bird of Preys und lässt Soong einsperren. Nun will Malik biologische Waffen nutzen, um einen Krieg zwischen Klingonen und Menschen anzuzetteln. Doch Maliks Gefährtin bleibt Soong treu und befreit ihn aus dem Gefängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (Commander T'Pol) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Brent Spiner (Dr. Arik Soong) Alec Newman (Malik) Abby Brammell (Persis) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: LeVar Burton Drehbuch: Michael Sussman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway